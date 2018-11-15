İşimizi Doğru Dürüst Yapmak İstiyoruz"

15 Kasım 2018 Perşembe 13:30



15 Kasım 2018 Perşembe 13:30

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, ligde bulundukları konum dolayısıyla herkesin farklı düşüncelere girdiğini ancak önlerinde zorlu 22 karşılaşmanın daha bulunduğunu söyledi.Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıkları öncesinde açıklamada bulundu.Alınan sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını belirten Bulut, "Ligde 21 puanla dördüncü sıradayız herkes farklı düşüncelere giriyor. Bence kimse o düşüncelere girmesin çünkü önümüzde daha 22 zorlu maç var. Bunun evvelinde ligin ilk yarısında önümüzde 5 maç var. Ligin ikinci yarıları geçen sene ve daha önceki senelere bakıldığında daha çetin geçiyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Biz aynı ciddiyetle işimizi doğru dürüst yapmak istiyoruz. Ben her zaman futbolcularıma aktarıyorum, onlar da işini ciddiyetle yapıyor." diye konuştu."Devre arasında 2-3 transfer yapacağız"Bulut, lig başından beri milli maçlar nedeniyle lige verilen aralara puan kayıplarıyla girdiklerini hatırlatarak, Trabzospor galibiyetiyle bu durumu da aştıklarını aktardı.İkinci transfer döneminde takıma takviye yapacaklarına değinen Bulut, "Devre arasında 2-3 transfer yapacağız. Bu isteğimizi başkanımız ve yönetimle de paylaştım. İstediğim bir kaç transfer var. İnşallah bunları gerçekleştirdiğimizde ikinci yarı sorunsuz geçecektir." ifadelerini kullandı."1 puan alma düşüncemiz var"Erol Bulut, ligin 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gideceklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Kasımpaşa bu ligin en tempolu, atletik takımlarından birisi ve iyi bir gidişatları var. Biz hazırlıklarımızı 10 gün içerisinde yapıp, Kasımpaşa maçına iyi hazırlanmak istiyoruz çünkü oradan da en az 1 puan alma düşüncemiz var. Her zaman söylediğim gibi 1 puan, ondan sonra fazlasını alabiliyorsak onu almaya çalışacağız."AntrenmanYeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başladı.Sarı-siyahlı ekip, antrenmanın basına açık bölümünde koşu, ısınma ve pas çalışması yaptı.Antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir, orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile birlikte milli takımlarından bulunan kaleci Fabien Farnolle, forvet Khalid Boutaib, defans Arturo Mina, orta saha oyuncusu Danijel Aleksic katılamadı.Ameliyat olan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalar yapan forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu takımla çalışırken, hafif sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Murat Akça ile sağ bek Sincere Seth kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı koştu.