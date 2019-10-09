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İsimleri Bayraklı'daki parklarda yaşatılacak

Bayraklı Belediye Meclisi, 3 parka verilecek yeni isimleri oy birliğiyle karara bağladı.

09.10.2019 11:52İsimleri Bayraklı'daki parklarda yaşatılacak
Bayraklı Belediye Meclisi, 3 parka verilecek yeni isimleri oy birliğiyle karara bağladı. Buna göre Gazeteci Hasan Tahsin, eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan ile Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'ın isimleri Bayraklı'da yaşayacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yönetiminde toplanan belediye meclisi, ekim ayı ilk oturumunda, Mansuroğlu Mahallesi 269/13 sokaktaki Baran Sitesi yanında bulunan parka, Mersin'in Tarsus ilçesinde cinayete kurban giden üniversite öğrencisi 'Özgecan Aslan' ismini verdi. Manavkuyu Mahallesi 249/2 sokaktaki Tınaztepe Hastanesi arkasında bulunan parka ise eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın isminin verilmesi kararlaştırıldı. Meclis üyeleri, Osmangazi Mahallesi 617/6 sokakta bulunan belediye hizmet binası arkasındaki parka ise İzmir'e çıkarma yapan Yunan işgalcilere ilk kurşunu sıkarak ulusal direnişi başlatan Gazeteci Hasan Tahsin'in isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Ülke gündeminde farklı konularda iz bırakan önemli kişilerin isimlerinin önümüzdeki aylarda da farklı parklara verileceği belirtildi. - İZMİR

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkan Saylan, Hasan Tahsin, Bayraklı, Güncel

Kaynak: İHA

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