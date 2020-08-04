İsimleri sanatçıların köyünde yaşatılacak - KONYA

Ebediyete intikal eden yönetmen Metin Erksan, 'Toprak dede' olarak tanınan çevreci Hayrettin Karaca, hikayeci Mehmet Ali Taşçı ile şair Mustafa Çimen'in isimleri Konya'daki Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşatılacak.

Dört ismin ölüm yıldönümü münasebetiyle Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulu bulunan sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nde anma töreni düzenlendi.

Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu yönetmen Mehmet Taşdiken, yaptığı konuşmada, Sonsuz Şükran Köyü Büyük Ustalar Çınarlığı'nda fidan dikimi ve anma programı için sanatçı dostların yeniden bir araya geldiğini bildirdi.

Bugün aralarında olmayan yönetmen Metin Erksan, çevreci Hayrettin Karaca, hikayeci Mehmet Ali Taşçı ile şair Mustafa Çimen'in isimlerinin yaşatılması için onların anısına birer çınar fidanını toprakla buluşturmak amacıyla toplandıklarını hatırlatan Taşdiken, şunları kaydetti:

"Çevreci Hayrettin Karaca, milyonlarca fidan dağıttı Türkiye'de. Ağaç olarak birçok eser bırakan bir insan. Belki en önemli eserlerinden birisi de bizatihi kendi adına dikilmiş olan çınar olacak. Onun için çok anlamlı bir şey. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun adını yaşatmak üzere fidanını toprağa indiriyoruz. Yönetmen Metin Erksan da, 1970'li yıllardan ölümüne kadar tanışıklığımız devam etti. Türk sinemasının öncü ve çok önemli yönetmenlerinden birisiydi. Zaten sinema tarihine de çok saygın bir şekilde geçti. Mustafa Çimen de Türkiye'de çok değeri bilinmemiş, çok önemli şairlerden birisidir. 4 tane hacimli şiir kitabı vardır. Kitaplaşmış şiirlerdir bunlar. Yakından tanıdığım için biliyorum, en az 5 ila 10 hacminde daha şiir yazmıştır. İlk şiirlerini de bizim gençlik yıllarımızda beraberken yazmıştır. 50 yıllık bir şiir serüveni vardır. Hikayeci Mehmet Ali Taşçı ise 33 yaşında kaybettiğimiz ve çok yakınımız olan bir değerdi. Hikayeciliğinde o 70'li yıllarda özellikle Türkiye'de çok ses getirmiş bir hikayeciliği, üslubu, hikaye anlatımı olan özel tarzı olan çok değerli bir sanatçımızdı, edebiyatçımızdı. Hepsine de Allah rahmet eylesin."

Konuşmaların ardından ebediyete intikal eden 4 isim için dikilecek olan çınar fidanları katılımcılar tarafından toprakla buluşturularak, can suyu verildi.