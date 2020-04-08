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İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi

Bursa'da adı öğrenilemeyen bir hayırsever, farklı marketleri gezerek veresiye defterlerine not alınan borçları ödedi.

08.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:41

İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi

Bursa 'da ismi öğrenilemeyen bir hayırsever farklı noktalardaki marketlere giderek vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

Bursa'nın Gemlik İlçesinde, farklı bölgelerde olan marketlere vatandaşların borcu Gemlikli bir hayırsever tarafından ödendi. İşletme sahiplerinden alınan bilgiye göre, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşların, marketten alışveriş yaparken borçlarını düşünmemeleri ve zor zamanlarda evlerinde daha rahat olmaları adına hayırsever tarafından destek olunduğunu belirttiler.5 Nisan tarihine kadar marketlere borcu olan vatandaşların borçlarının tamamı hayırsever tarafından ödendi. Korona virüs ile mücadelede, vatandaşların birbirine destek olmalarına konusunda örnek bir davranış olan uygulamanın, emsal görülmesi ve teşvik edici olması bekleniyor.

İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Gemlik, Bursa, Güncel

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Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
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