12 Aralık 2018, 00:08
»»

Işın Karaca, Böbrek Taşı Düşürdüğü Haberini Instagram'dan Takipçileriyle Paylaştı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından böbrek taşı düşürdüğü haberini takipçileriyle paylaştı. Başarılı bir operasyon geçiren Karaca, ayrıca hastane ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, böbrek taşı düşürdüğü haberini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK ŞÜKÜR EVİMİZE GELDİK"

Instagram hesabından sağlığıyla ilgili paylaşım yapan Işın Karaca paylaşımına, "Ne kadar teşekkür etsem azdır. Şahane bir ekipsiniz, iyi ki size denk geldi bu gecem. Böbrek taşı düşürürken ki ağrıyı bilen vardır aranızda.. Salı gecemizi acil de geçirdik ama çok şükür daha iyiyiz, taş kanala dalmış, lütfedip çıkmasını bekleyeceğiz... Her koşulda beni güldürmek için uğraşıyorsun ya, nerden buluyorsun bu enerjiyi, hele benim için bu kadar paniklerken... Salı sallanır dedikleri bu olsa gerek... çok şükür evimize geldik." notunu ekledi.

Instagram,Işın Karaca
12 Aralık 2018 Çarşamba 00:08



YORUMLAR (7)
ABUZER KÖMÜRCÜ: Kafanı yarmak lazım o taşlarla
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MİLLETİ CAMİA: Çok da fifi. Hastaneler nice yurdum insanı dolu. Ünlüyse ünlüler ilgilensin kendisiyle
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HADİ: Sanki cocuk düsurmus soytari
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: bizene budan a
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
BİZENE: Ay cok onemliydi sen kendini ne saniyorsun işin kilici padisahmi?
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz