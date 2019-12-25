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Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Bir buçuk ay önce 3 yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanan Işın Karaca, kendisinden 18 yaş küçük olan müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Karaca yeni aşkıyla ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

25.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:54

Ünlü şarkıcı Işın Karaca 28 2016 yılında evlendiği Tuğrul Odabaş ile 6 Kasım 2019'da tek celsede boşandı. Karaca, boşanmanın ardından müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. "Çok tatlı güzel bir ilişki yaşıyoruz" sözüyle aşkını itiraf eden Karaca'dan ilk poz geldi.

SEVGİLİYLE İLK POZ

Yeni sevgilisiyle arasında 18 yaş bulunan Işın Karaca, Instagram hesabından yeni sevgilisiyle samimi pozunu kalp emojisiyle paylaştı. Aynı pozu Can Yapıcıoğlu'da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"ESKİ EŞİMİ ALDATMADIM"

Karaca, boşandığı eşi Tuğrul Odabaş'ı aldattığı iddialarıyla alakalı, Odabaş'ı aldatmadığını Can Yapıcıoğlu ile Haziran ayından bu yana çalıştığını ve geçtiğimiz haftalarda çıktıkları konserden sonra aşk yaşamaya başladıklarını söylemişti.

Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Işın Karaca, Aralık, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
KISKANÇ: KAPA ÇENENİ KAVUN KAFA.
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FIRAT: Kime ne ? zevk onların , hayat onların , nikahlı beraberlik olduktan sonra bize mutluluklar dilemek düşer . Tabi ki başkalarının mutluluğu , bazılarını rahatsız ediyorsa diyecek söz KISKANANLAR ÇATLASIN olur.
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