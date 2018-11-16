Işın Karaca'dan Magazin Gündemini Sarsacak İddia: İrem Derici, Eski Kocama Evlilik Teklifi Etti

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Eski evliliği hakkında konuşan Karaca, magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya attı. 5 yıl sonra açıklamalarda bulunan Karaca programa katılan Işın Karaca, Sedat Doğan'la İrem Derici'nin ilişkisi olduğunu söyledi.

"İREM, KOCAMA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ"

Programda herkesi şaşırtan açıklamalar yapan Karaca, şöyle konuştu: "Sedat'la evlendiğimde imzayı attığım an annemin haklı çıktığını anladım. Babamın hasta olduğu dönemler çok zordu. Biz Sedat'la boşanmamıştık daha. Bir gece bir arkadaşım İrem Derici'nin Facebook hesabındaki bir fotoğrafı gönderdi. O fotoğrafta İrem Derici ve Sedat el ele tutuşuyordu. O gün artık dedim ki, 'Hayat çok sert ve çok acımasız, insanı çok yaralayan bir şey'. Ben kimseyi kimseye kötülemedim. İrem Derici, Sedat'a evlenme teklifi etmiş. İrem Derici bizim evli olduğumuzu da biliyordu.

İrem Derici ve Sedat Doğan

"İREM'İN SESİNİ, AHLAKINI SEVMİYORUM"

Ben sadece benim gözlerime bakmalarını bekliyorum. İrem Derici'yi ben de sevmiyorum. Onun sesini, şarkılarını ve ahlaki olarak da beğenmiyorum. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil tabii. Ama hepimizin değerleri başka.

"KARŞILAŞIRSAK GÖZÜNE BAKMAK İSTERİM"

İrem genelde benim sahne aldığım yerlerde sahne almıyor. Karşılaşsak hiçbir şey yapmam. Onun gözüne bakmak isterim. Bir insanın gerçek duygusunu anlamak için gözüne bakmak lazımmış"

Işın Karaca ve Sedat Doğan

"YASAL SÜRECİ BAŞLATIYORUM"

Hakkında çıkan haberlere sinirlenen İrem Derici ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Beni birileri kendisiyle karıştırmış. Yıllar önceye dönüp bir bakacak kendine... Google Amca'ya yazınca o dönem bir magazincinin kendi ağzından anlattıkları duruyor! Hatta o magazincinin bu hanımefendiyi (Işın Karaca) için verdiği röportajda her şey var. Bu iftiraya yasal süreci başlatıyorum." dedi.