Işın Karaca'nın Tuğrul Odabaş'tan boşanma nedeni ortaya çıktı

Çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş'la 3'üncü evliliğini yapan ve mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde eşinden boşanma kararı almıştı. Aldıkları kararla hayranlarını üzen ünlü çiftin boşanma nedeni belli oldu.

"ANLAŞAMADIK BİTTİ" DEMİŞTİ

Özel hayatında bir türlü mutluluğu yakalayamayan Türk popunun güçlü yorumcularından olan Işın Karaca, 3 yıl önce 2016 yılında evlendiği Tuğrul Odabaş'ından anlaşmalı olarak boşanmıi çiftin birbirlerinden maddi manevi hiçbir talepleri olmamıştı. Karaca'nın boşanma sonrası "Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar" ifadelerinden sonra Odabaş'ın "Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum" açıklamasıyla kafa karıştırmıştı. Ancak çiftle ilgili ortaya atılan bir iddia duyanları şaşırttı.

ÇILGINA DÖNDÜ

İddiaya göre, Karaca, Odabaş'ın yakın çevresine "Atları, Işın'a aldırıyorum. Parasını ona ödetiyorum. Haradaki tüm iyi atları aldırdım." dediğini duyunca çılgına döndü. Bunun üzerine ünlü popçu, eşini boşadı.

"ATÇILIĞI BIRAKTIĞIMIZDAN DOLAYI"

Odabaş'ın boşandıktan sonra yaptığı ilk iş ise Işın Karaca ile birlikte aldıkları atları satışa çıkarmak oldu. 11 yarış atından ilkini önceki gün satışa çıkardı. İnternet üzerinden atları için alıcı bulmaya çalışan Odabaş, iki yaşındaki tayına 125 bin TL fiyat biçti. Atını satılığa çıkaran Tuğrul Odabaş, ilana "Atçılığı bıraktığımızdan dolayı" notu düştü.