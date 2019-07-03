03.07.2019 15:22
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Başarılı şarkıcı Işın Karaca tatil sezonunu açtı

Başarılı şarkıcı Işın Karaca tatil sezonunu açtı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca eşi Turgay Odabaşı ve kızları Mia ile birlikte Bodrum'da tatil sezonunu açtı. 40 kilo veren Karaca, bikinili görüntülenmekten de kaçınmadı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca yoğun geçen iş temposunun ardın tatil sezonunu eşi ve kızıyla birlikte Bodrum'da açtı. Türkbükün'de bir otel iskelesinden eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia ile görüntülendi.

AİLESİYLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Karaca bir müddet güneşlendikten sonra eşi ve kızı ile el ele tutuşarak iskeleden denize atladı. Karaca, eşi ve kızının denizde keyifli vakit geçirdi. Işın Karaca bir ara kızı Mia'yı sırtına alarak yüzdürdü. 105 kilodan 65 kiloya düşen Işın Karaca, bikinili görüntülenmekten de kaçınmadı.

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ile 28 Aralık 2016'da dünya evine girmişti.

Kaynak: İHA
Işın Karaca, Bodrum, Magazin

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