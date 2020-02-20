İşinden istifa etti, bin 500 kişiye istihdam oluşturdu

"Girişimcilik bizim eğitim sistemimizde öldürülen, ailede ise törpülenen bir nokta" diye konuşan Girişimci İş Adamları Vakfı ve Negmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, üniversite öğrencilerine kendi girişimcilik hikayesiyle birlikte geleceklerini nasıl planlamaları gerektiğini anlattı.

Yalova Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Geleceği Girişimcilik Konferansı", Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı ve Negmar Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç'un katılımıyla 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleşti. Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Yüksel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Çancı ile Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş'ın katıldığı Türkiye'nin Geleceği Girişimcilik Konferansı'na öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. "Türkiye'nin Geleceği Girişimcilik" başlıklı konferansta öğrencilerle buluşan Koç, tecrübelerini paylaşarak girişimciliğin A'dan Z'ye hangi şartlar altında olması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

"AİLE VE EĞİTİM SİSTEMİ GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇMALI"

Türkiye'nin geleceğinin girişimciler tarafından şekillendirileceğini söyleyen Koç, "Gençler olarak okul bittikten sonra memur olmayı aklınızdan çıkarın. Kendi işinizi nasıl kurabileceğiniz düşünün, cesur, azimli ve kararlı olun" dedi.

Koç, girişimciliğin çok uzun bir maraton olduğunu ifade ederek, "Bizim toplum geleneğimizde girişimcilik biraz arka planda kalmış. Girişimcilik bizim eğitim sistemimizde öldürülen, ailede ise törpülenen bir nokta. Eğitim sistemi bütün süre boyunca mezun ol, sigortalı bir iş bul diyor. Ailesi ise aman oğlum birikimlerimizi batırma diyor. Bir gence para verebilirsiniz, sermayesini karşılayabilirsiniz, eğer o genç ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmiyorsa başarılı olma şansı çok az. Türkiye'nin girişimci yetiştirmeyi önceliğine alması gerekiyor. Devlet bu konuda müthiş destek veriyor ama hem eğitim sisteminde hem de ailede girişimcilerin önünü açmak gerekiyor" diye konuştu.

HER ŞEY BİR HAYAL İLE BAŞLADI…

Koç, kendi girişimcilik hikayesini ise şu sözlerle anlattı:

"Üniversiteden sonra bir yıl kamuda çalıştım. Bir gün serviste giderken, oradaki mühendis bir ağabeyle sohbet ediyorduk. Benim de aklımda hep kendi işimi kurma hayalim vardı. Ona 'ben iş kuracağım' deyince 'Ben de öyle diyordum, emekliliğime 2 yıl kaldı' diye cevap verince hemen istifa ettim. Ailem, akrabalarım hepsi çok kızdılar. Şimdi ailemin yarısı benim yanımda çalışıyor. Ben bugün o hayalini kurduğum şirketi kurmasam 2 sene sonra emekli olup, emekli maaşımla yaşayan ve başka bir iş yapmayan bir insan olacaktım. Oysa şuanda yaklaşık 600 çalışanım var, 'Melek Yatırımcı' olarak yatırım yaptığım şirketlerle birlikte belki de bu sayı bin 500'e ulaşıyor. Bu keyifli bir şey. Bin 500 kişi demek aileleriyle birlikte 4 bin, 5 bin kişi demek. ve bu insanların hepsi bizim dostumuz, kardeşimiz oluyor."

"GİRİŞİMCİLİK ÜLKEMİZ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

"Girişimci İş Adamları Vakfı ile ülkemiz adına hayati öneme sahip olduğunu düşündüğümüz 'girişimciliğin' gelişmesi ve gençler arasında yayılması için çaba sarf ediyoruz" diyen Koç, "'Bu hayatta bana ne yapmak isterdin?' diye sorsanız, yeni nesle girişimciliği aşılamak için daha çok emek ve zaman harcamak isterim' derdim" ifadelerini kullandı.

Gençlere üniversiteye başladığınızda bir projeniz olsun tavsiyesi veren Koç, Türkiye'de de dünyada da para var. Ömür boyu kredi kartı bağımlısı olmak istemiyorsanız bir projeniz olsun ve girişimci olun. Bizim gençliğimizde iş kurmak zordu. Şimdi her yerden kaynak fışkırıyor. TUBİTAK destek veriyor, KOSGEB destek veriyor. Bazı bankalar teminatsız destek veriyor. Bizim gibi vakıflar, işadamı grupları destek veriyor, melek yatırımcılar var" diye konuştu.

"HAYALİNİZ KAMU KURUMUNA GİRMEK OLMASIN"

"Eğer kamu kurumuna gideyim hayaliniz var ise önümüzdeki yıllarda kamu kurumlarındaki imkanlar eskisi gibi olmayacak" diyen Koç, "Bence olmamalı da. Lütfen kendi işinizi nasıl yapacağınızı planlayın. Girişimci İş Adamları Vakfı olarak ayda bir kez 'Girişimci Buluşması' yapıyoruz. Başka iş adamlarını çağırıp kendi girişimlerini anlatmalarını istiyoruz. Yılda bir kez Girişimcilik Ödülleri dağıtıyoruz. Bununla da girişimciliği popüler hale getirmeye çalışıyoruz. Şuanda girişimciler için Türkiye'de var olan imkanlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Ama bunun da şartları var. Öncelikle kendi dinamiğiniz olsun. Çalışma azmi ve bilginiz olsun. Günümüzde bilgiye ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu da hepiniz biliyorsunuz. İşinizi severek yapıyorsanız ortamı ne olursa olsun ana gündeminiz işinizdir. Yılda 1 buçuk milyon araç taşıyoruz. Hem fiyatları aşağı tutma politikamız nedeniyle bugüne kadar vatandaşın cebine 1 milyar TL tasarruf sağladık" diye belirtti.