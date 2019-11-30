Haberler » Güncel » ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN 4 KİŞİ MELİH CEVDET ANDAY'IN HEYKELİNİ YAKTI - Haber

ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN 4 KİŞİ MELİH CEVDET ANDAY'IN HEYKELİNİ YAKTI

Beşiktaş'ta ısınmak için ateş yakan 4 kişi Şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı.

30.11.2019 23:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:48ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN 4 KİŞİ MELİH CEVDET ANDAY'IN HEYKELİNİ YAKTI

'ta ısınmak için ateş yakan 4 kişi Şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı. Yanan heykel itfaiye tarafından söndürülürken polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş Şairler Parkı'nda bulunan Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeli bölgede ısınmak isteyen 4 kişi tarafından yakıldı. Olay Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan Şairler Parkı'nda 22: 00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, parkta ısınmak isteyen 4 kişi ateş yaktı. Ancak ateşe atılan maddelerden dolayı alevler bir anda Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeline sıçradı. Paniğe kapılan 4 kişi yangını söndürmeye çalıştı ancak alevleri söndürmeyi başaramayınca korkuya kapılarak parktan kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yanan Melih Cevdet Anday'ın heykeli itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.  Polis ekipleri de parkın çevresinde, heykeli yakıp kaçan 4 kişinin peşine düştü. Yapılan çalışma sonucunda  olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  Olay yeri İnceleme ekipleri bir süre yanan heykel üzerinde inceleme yaptı. Beşiktaş Kaymakamlığı da olayla ilgili açıklama yaparak 4 kişinin gözaltına alındığını ve işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Heykelin yanması çep telefonu görüntüsü

-Gözaltına alınan 4 kişinin görüntüleri

-parktan ve yanan heykelden detaylar

-Polisten detaylar

-genel ve detaylar


- Bakırhan

Melih Cevdet Anday, Beşiktaş, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:39 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
00:39 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' açıklaması (2) - Haber
00:39 Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (3) - Haber
00:24 Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
00:22 Zonguldak'ta barakasını "silah imalathanesi"ne çeviren şüpheli gözaltına alındı - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
22:42 Şüpheli valiz, bomba imha robotu Ertuğrul'un bağladığı fünye ile patlatıldı - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı
19:51 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı
16:45 Berlusconi'nin soyunma odasındaki sözleri İtalya'da olay oldu
15:40 Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
3.12.2019 00:47:34