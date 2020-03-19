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Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın metruk binada ısınmak için yaktığı ateş sebebi ile çıkan ve tüm binayı saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

19.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:20
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın metruk binada ısınmak için yaktığı ateş sebebi ile çıkan ve tüm binayı saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Veli Ahmet Mahallesi Hasan Eybeyopğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binaya giren Feridun A., ısınmak için ateş yaktı. Feridun A.'nın yaktığı ateş kısa sürede ahşapları tutuşturdu. Ahşapların tutuşması sonucunda kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı. Alevleri söndüremeyen Feridun A. durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Etiketler : İtfaiye, İzmit, 3. Sayfa

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