Isınması İçin İçeri Aldıkları Köpek Futbolcularla Antrenman Yaptı

Kaynak: İHA

Kayseri'de sokakta üşüyen yavru köpeği gören amatör futbolcular, hayvanı ısınması için soyunma odasına aldı. Futbolcuların peşinden yeşil sahaya çıkan köpek, yaptığı hareketlerle antrenmanın neşesi oldu.Kayseri'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Serkent Stadı'nda antrenmana çıkmaya hazırlanan Buğdaylıspor U-19 takımı oyuncuları, kapıda diğer köpeklerden korkmuş ve üşümüş yavru bir köpek gördü. Köpeğin durumuna üzülen oyuncular, üzerlerini değiştirirken soyunma odasına aldıkları köpeğin ısınmasını sağladı. Yavru köpek, antrenmana çıkan oyuncuların peşini bırakmayarak yeşil sahaya çıktı. Oyuncular ile birlikte düz koşuya katılan sevimli köpek, ardından koordinasyon hareketlerinde oyunculara ayak uydurmaya çalıştı. Özellikle dubalar arasından slalom hareketi yapan oyuncuları takip eden sevimli köpek, takımın neşe kaynağı oldu.Oyuncuların ilgisinden memnun olan köpeğin antrenman hareketlerini başarılı bir şekilde yapması oyuncuları kahkahalara boğdu. Buğdaylıspor oyuncularından Emre Kestane, "Antrenman için geldiğimizde kapıda bulduk. Soyunma odasında ısınınca peşimizi bırakmadı ve bizimle idmana çıktı. Bir günlükte olsa ismini Buğday koyduk" dedi.Antrenman sonrasında oyuncular, Buğday ismini verdikleri köpeğin sahibini bulmak için çevredeki inşaatları dolaştı. Oyuncular, bir inşaat bekçisinin köpeğin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine Buğday'ı sahibine teslim ettiler. - KAYSERİ