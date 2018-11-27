Isırgan otunun faydaları

Isırgan otu, özellikle yetişkinlerin toplarken çekindiği şifalı bir bitkidir. Temas edildiğinde yakıcı ve rahatsız edici bir özelliğe sahip olan ısırgan otunun faydaları, insan vücudu için saymakla bitmiyor. Isırgan otunun tohumunun faydaları solunum sistemi, böbrekler ve kemik sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Dilerseniz çorbasını, dilerseniz ısırgan otu çayı yaparak, ısırgan otunun faydalarından yararlanabilirsiniz. Peki, ısırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu nasıl kullanılır? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...Isırgan otunun faydalarıVücuttaki toksinleri temizlerİdrar söktürücü özelliği, vücutta etkisizleştirilen toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlayabilir. Bu durum, bağırsakların besin alımını arttırarak sindirim sürecinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar ve tehlikeli toksinlerin birikmesini önler. Ayrıca lenf sistemini uyarır ve böbreklerdeki fazla toksinlerin atılmasına yardımcı olur.Böbrek taşı oluşumunu önlerBu bitkinin içeriğindeki etkin maddeler böbrek, safrakesesi ve mesanede oluşan taş ile kumun kolayca atılmasını sağladığı gibi, taş-kum oluşumunu da önler. Ayrıca idrar söktürücüdür ve mesaneyi enfeksiyon ve ödemden korur.Dolaşımı arttırır ve kanın temizlenmesine yardımcı olurIsırgan otunun içeriğindeki yüksek C vitamini ve demir birleşimi kırmızı kan hücresi üretimini uyarır. Böylece kan dolaşımı artar, yaralar hızla iyileşir ve enerji seviyesinde artış olur. Bu özelliği nedeniyle kronik yorgunluğu ve anemiyi hafifletmesi için önerilebilir.Kalp sağlığını korurIsırgan otu çayı düzenli tüketildiğinde tansiyonu düşürmeye ve dolaşım sistemindeki gerginliği ve stresi hafifletmeye yardımcı olur.Solunum sorunlarını giderirIsırgan otu saman nezlesi, astım ve diğer mevsimsel alerjiler dahil olmak üzere çeşitli solunum rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir.Alerjik hastalıklara iyi gelirAraştırmalar, bu bitkiden alınan bazı ekstrakt birleşimlerinin, alerjik reaksiyonları önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir. Astımı olanlar çayını düzenli tükettiğinde bu rahatsızlığın etkilerinin azaldığı gözlenmiştir.Osteoartrit (Kireçlenme), artrit ve eklem ağrısını hafifletirIsırgan otu genellikle eller, dizler, kalçalar ve omurgada eklem ağrısı yaşayan osteoartrit ve artrit hastalarının sıkıntılı bölgelerine haricen sürülerek ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Ayrıca ağız yoluyla alındığında da rahatlama sağlayabilir. Eklem ağrıları için ısırgan otu banyoları tavsiye edilir. Romatizma ağrılarını hafiflettiği de bilinmektedir. Bunun için beş dakika kaynatılan ısırgan otu ılıdıktan sonra romatizma ağrısının olduğu bölgeye masaj yapılarak uygulanır.Gut hastalığına iyi gelirAraştırmalar ısırgan otunun anti inflamatuar özelliğinin kronik kas ağrılarını yatıştırdığını ve gut hastalığını tedavi edebildiğini göstermektedir. En yaygın kullanımı, ısırgan otu çayı içilmesi ve bitkisel takviye olarak alınmasıdır.Osteoporoz ve kemik sağlığına katkı sağlarBor ısırgan otunun içeriğinde bulunan önemli bir mineraldir ve bu mineral kemiklerimizdeki kalsiyum içeriğinin korunmasında etkilidir. Böylece bu bitki osteoporozun başlamasının yavaşlamasına yardımcı olur.Prostat sağlığını korurBaşta prostat kanseri olmak üzere prostatla ilgili idrar yapma, idrar torbasının boşaltılması, ağrılı idrara çıkma, idrar sonrası damlama ve idrar akışının azalması gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu gözlenmektedir.Cilde iyi gelirEkstraktlar cilde uygulandığında, ısırgan otunun aknenin (sivilce) şiddetini azalttığı ve hatta bakteriyel enfeksiyonları önleyebildiği kanıtlanmıştır. Antioksidan özelliklerinden dolayı iyileşmeyi hızlandırabilir, yara izlerinin ve lekelerin görünümünü azaltabilir ve kırışıklıklarla yaş lekelerini azaltmak için anti-aging etkilerini artırabilir. Genel olarak tonik ya da maske olarak kullanılır.Saç sağlığını korurSaç dökülmesini önler ve kellik tedavisinde kullanılabilinir. Isırganın yaprakları kaynatılarak suyu saçın son durulamasında kullanılır. Bu işlem, kafa derisi sağlığını koruduğundan kepek oluşumunu da önler. Yanı sıra ısırgan otu çayı içilmesi bu tedaviyi daha etkili kılar. Azalan saçların yerine yeni saçların çıkmasını sağlayarak saçlarda gürleşme sağlar.Emzirme dönemindeki kadınların süt verimliliğini arttırırÖzellikle lohusalık döneminde çayı ve yemeği tüketilmelidir. Önemli derecede süt yapan bu ot aynı zamanda sütün kalitesini de arttırmaktadır. Bunun için yine bir uzmana danışmanızda fayda olacağını hatırlatalım.Ispanaktan daha etkilidirİçerisinde yüksek miktarda demir vitamini bulunduğu için demir eksikliği yaşayan kişilerin sorunlarını giderir.Isırganla ilgili uzmanlardan uyarılarIsırgan otunu direk cilde temas ettirmeyin. Yemeğini veya çayını yaparken yapraklarını eldiven ile tutun.Çok küçük çocuklar ve hamilelerin kullanmasını sakıncalı olabilir.Kan şekerini arttırma etkisi bulunduğundan, şeker hastalarının tüketiminde dikkatli olması gerekir.İdrar söktürücü özelliği nedeniyle uzun süre kullanımı, vücutta su azalmasına neden olabilir.-Gün içinde 2 bardaktan fazla ısırgan otu çayı veya suyu içmeyin.Isırgan otu çayı nasıl yapılır?1 çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu kaynamış suya atarak 10 dakika demleyin. Otları süzerek servis yapın.Not: Isırgan otu diğer birçok bitki ve otların aksine kaynatıldığında ya da pişirildiğinde vitamin ve barındırdığı diğer özelliklerini yitirmiyor. Bu nedenle taze ısırgandan yapılan börekler, çorbalar ya da ısırgan yemeği de oldukça yararlıdır.