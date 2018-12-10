Isırganı Ekmekle Buluşturdular

Giresun
'da bir fırın, yöre mutfağında önemli yer tutan ısırgan bitkisiyle ürettiği ekmekleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.
Fırın sahibi Nuh Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce kurulan fırınlarında 50 çeşit, artizan (el imalatı doğal olarak hazırlanan) ekmek ürettiklerini söyledi.
Artizan ekmeklerin 240 derecede steril ortamlarda, organik unlardan ve geleneksel mayalama yöntemiyle üretildiğini belirten Demir, ürünlerin içerisinde herhangi bir koruyucu madde bulunmadığını ifade etti.
Demir, barındırdığı mineraller ve proteinler açısından insan sağlığı için son derece faydalı ekmek çeşitlerinin artırılmasına yönelik araştırmalarının devam ettiğini kaydederek, ürün çeşitlerine bir süre önce yöre mutfağında önemli yer tutan ısırgan bitkisinden imal edilen ekmeği de eklediklerini aktardı.
Isırgan bitkisinin, yöre mutfağında bolca kullanıldığına dikkati çeken Demir, "Birkaç çeşit yemeği sofralarımızı süslemekte. Bu önemli ürünümüzü ekmeğimizle buluşturmak ve yeni bir tat ortaya çıkartmak istedik." dedi.
Demir, haşlanarak püre haline getirilen bitkinin organik buğdaydan elde edilen hamura eklendiğini belirterek, "Hamurumuz yörede yüzyıllardır uygulanan geleneksel mayalama yöntemine tabi tutuluyor. Daha sonra da 16 saat beklemeye bırakılıyor. Ardından da fırınımızda özel bir sistemle pişiriyoruz." dedi.
Demir, vatandaşlardan ısırganlı ekmekle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını sözlerine ekledi.
Giresun
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:00