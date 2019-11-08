Haberler » Güncel » Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı - Haber

Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı

MANİSA'da yaşayan Serdal Maden, 7 yaşındaki çocuğu Yusuf'un ellerine, ısırarak zarar verdiği gerekçesiyle pet şişe geçirdi.

08.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:23 Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı

MANİSA'da yaşayan Serdal , 7 yaşındaki çocuğu Yusuf'un ellerine, ısırarak zarar verdiği gerekçesiyle pet şişe geçirdi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Yusuf Maden'in tam olarak ne tür bir rahatsızlığa sahip olduğu, tetkiklerin yapılmasının ardından belli olacak.

'da, zeka geriliği olan eşi Asiye Maden (29) ile birlikte yaşayan Serdal Maden (43), yine zeka geriliği olan çocuğu Yusuf'un sürekli ellerini ısırması ve zarar vermesi sonrasında, çareyi pet şişeyle onun ellerini kapatmakta buldu. Manisa'da bir hastaneye götürülen Yusuf'a, bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk tedavisi uygulandı, ancak bu tedavi işe yaramadı. Aile, bunun üzerine 3 ay önce İzmir'e gelerek, yetkililerden yardım istedi. Yusuf Maden ile görme kaybı yaşayan 4 aylık kardeşi Miran Maden, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedaviyle ilgilenen Dr. Dilek Omurta, "Kendine zarar verme dediğimiz bir semptom bu. Pek çok metabolik hastalıkta gördüğümüz bir durum. Bir takım kalıtımsal rahatsızlıkların olduğunu tahmin ediyoruz. Annede de zeka geriliği söz konusu. Çocukların da bakımları yapılmamış, bu konuyla alakalı devletimizin diğer birimleri gerekli yardımları sağlayacak. Daha önce de birtakım tedaviler uygulanmış ama maalesef sonuç alınamamış. Durumu her yönden araştırıyoruz, istediğimiz verileri elde ettikten sonra daha net konuşabiliriz, ama şu anda kalıtımsal bir problem gibi görünüyor" dedi.



Sağlık Bakanlığı, Manisa, Maden, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:10   ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Chinook helikopteri satışı
20:08   Şanlıurfa'da, Roma dönemine ait 333 sikke ele geçirildi: 3 tutuklama
20:08   Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
20:08   Eski Pakistan Başbakanı Şerif'e tedavi için yurtdışı çıkış izni verildi
20:01   Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:10:51