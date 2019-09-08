Süleyman Soylu, İmamoğlu'na yönelik "Pejmürde" çıkışıyla neyi kastettiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Başka işlerle meşgul olursan pejmürde(perişan) ederiz" çıkışı kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, İstanbul'a kayyum atanması tartışmaları gündeme gelmişti. Bakan Soylu, bugün yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanmasının mümkün olmadığını söylerken, pejmürde çıkışıyla neyi kastettiğini açıkladı. Soylu, "Eğer siz kendi işinizin dışında, dönüp bir takım meselelere girerseniz elbetteki biz üzerimizdeki sorumlulukları yerine getiririz demektir" dedi. Soylu, verdiği bu yanıtla pejmürde tartışmalarına son noktayı koyarken İmamoğlu da konuyla ilgili olarak "Söylenen sözler üzücüydü, devlet adamlığı çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir pozisyon" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI ÖNCE KENDİ İŞİNİ YAPAR"

CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair soruları yanıtladı. Belediyelere atanan kayyumlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Soylu, "Bir belediye başkanı ülkeyi yönetmek için seçilmez. Belediye başkanı önce kendi işini yapar. Ayrıca İstanbul ve Ankara için kayyum atanması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bu değerlendirmeler çarpıtılıyor" dedi.

PEJMÜRDE EDERİZ SÖZLERİYLE NEYİ KASTETTİĞİNİ AÇIKLADI

Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "pejmürde ederiz" sözlerine de değinen Soylu, "Terör örgütünün desteklediği kişilere moral verenlere söz söyleme hakkımız olsun. Bu konular bir belediye başkanının yapması gerekenlerin çok üstündedir. Bunu İstanbul seçmeni değerlendirir. İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil. Çünkü bu terörle alakalı bir durumdur. Terörle irtibatınız söz konusu ise devlet gerekeni yapar. İstanbul ve Ankara için böyle bir değerlendirmemiz yok. Diyarbakır, Mardin ve Van'ı çarpıtmak için ortaya atılan bir söylemdir" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN JET YANIT: SÖYLENEN SÖZLER ÜZÜCÜYDÜ

Soylu'nun canlı yayında kayyum ve pejmürde açıklamalarına İmamoğlu'ndan jet yanıt geldi. İmamoğlu, "Üzüldüğüm taraf devlet adamlığı diye bir tanımımız vardır bizim. Çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir pozisyon. Çünkü sizi milyonlarca insan dinliyor etkileniyor. Hatta dünya dinliyor. Dünya dinleyince ülkemiz adına yorum yapıyor. Dolayısıyla ülke içinde söylenen her cümle bizi ilgilendiriyor iyi ya da kötü siyaset alanı bu anlamda büyük bir düzelmeye muhtaç. Herkesin dikkatli konuşmaya insanları oturduğu yerden koltuğunu kullanmadan süreç yönetmeye ihtiyacı var. Başta da dediğim gibi önemsememiştim, polemik yapılıyor demiştim, ben de polemikten beslenmediğimi ifade etmiştim hala o noktadayım. Devlet adamlığının gerektirdiği hususu istiyorum. Söylenen sözler üzücüydü" dedi.

PEJMÜRDE ÇIKIŞINA MUHALEFET NE DEMİŞTİ?

Soylu'nun yaptığı "pejmürde ederiz" çıkışı kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, muhalefet cephesi de yanıt vermekte gecikmemişti. İBB Başkanı İmamoğlu konuyla ilgili "Polemiklerden nemalanmıyorum" açıklamasında bulunurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı canlı yayında "Her şeyi yapabilirler, çünkü ortada hukuk, adalet yok "Pejmürde adama ne söyleyeyim ben. Düne kadar Erdoğan'a söylediklerine bakın, bugün yaptıklarına bakın" karşılığını vermişti.