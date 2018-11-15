Isıtan Kampanya

Bursa
'nın Yenişehir
ilçesinde AK Parti
Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Çocuklar üşümesin" kampanyası çerçevesinde toplananan eşyalar Çocuk Esirgeme Kurumu
'na teslim edilecek.
Üç yıl boyunca Güneydoğu'daki yoksul çocuklara eşya gönderen AK Parti Kadın Kolları şimdi de yurt çocukları için seferber oldu. Kendi elleri ile ördükleri kazak, bere ve kaşkolları Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yaşayan çocuklara teslim edeceklerini söyleyen Nejla Kamıl, "Ürünlerimiz çocuklara gidecek. Kadın kollarımız bu ürünleri elleriyle ördü. Esnaflarımız da yardım yaptılar birkaç kıyafet hazırladık. Maksadımız çocukları sevindirmek. Çocuklar üşümesin diye kaşkol, bere ördük. Birkaç hırkamız da var. Bebeklere de oyuncaklar yaptık. Kadınlara mesaj verebilirim, evde boş günlerini değerlendirsinler, çünkü ihtiyacı olan çok çocuk var, onları sevindirsinler. Çocuk sevindirmek çok sevap. İlk önce çocuklar üşümesin diye başladık, çok hoşumuza gitti. Jandarma
komutanımız bizleri doğuya gönderdi, oradan ödül ve belge aldık. Bunu devam ettiriyoruz. Şimdi buradaki esirgeme yurtlarına gidiyoruz. Bursa'da iki tane var, iki ay sonra da diğerine gideceğiz" diye konuştu. - BURSA
Çocuk Esirgeme Kurumu,Bursa
15 Kasım 2018 Perşembe 18:44