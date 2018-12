İşitme Cihazı Kaybolan Minik Mehmet Sessizliğe Mahkum Oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 11:05



İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da, "biyonik kulak" olarak bilinen işitme cihazının ilki çalınan, ikincisini ise kaybeden 6 yaşındaki Mehmet Yusuf Taş, yeniden sessizliğe mahkum oldu.İlk cihazı 2015 yılında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynadığı esnada çalınan Mehmet, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni cihaza kavuştu.Minik Mehmet'in yeni cihazı, anaokulundayken kayboldu. İşitme cihazının bulunamaması nedeniyle yeniden duyamaz hale gelen çocuk, ailesiyle yeniden işaretler ya da dudak okumayla iletişim kurmak zorunda kaldı.Ailesinin kaybolan işitme cihazının bulunmasına yönelik başvurusu üzerine de anaokulu çevresinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek araştırma başlatan polis, bir sonuç alamadı.Anne Ayşe Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet'in yanı sıra dokuz aylık oğlunu büyütmeye çabaladığını, eşinin günübirlik işlerde çalışması nedeniyle maddi imkanlarının yetersiz olduğunu söyledi.Mehmet Yusuf'un doğuştan işitme problemi yaşadığını anlatan Taş, "Bunun için işitme cihazına ihtiyaç duyuyor. Oğlumun her şeyi olan ilk cihazı 2014 yılında takıldı ancak bir yıl sonra sokakta oynarken çalındı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan durumdan haberdar olarak bize cihaz temin edilmesini sağladı. Bu cihazla Mehmet adeta yeniden doğdu, herkesle iletişim kurmaya başladı, bu yıl yaşıtları gibi anaokuluna başladı." diye konuştu."Yardım bekliyoruz"Taş, oğlunun bazı kelimeleri söyleyebildiği, konuşmasının da her geçen gün iyiye gittiği dönemde aldıkları üzücü haberle adeta yıkıldıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Dört gün önce okuldaki öğretmeni arayarak Mehmet'in cihazının kulağında olmadığını söyledi. Hemen okula gittim, kamera kayıtlarını inceledik ama bir şey göremedik. Cihazı bulabilmek için ev ev dolaştım ve bütün çocuklara sordum ama sonuç alamadım. Cihazın bulunabilmesi için emniyete, valiliğe, kaymakamlığa başvurdum. Şu anda oğlum dört gündür beni duymuyor. Cihazın yenisini alabilecek gücümüz yok, hayırseverlerden yardım bekliyoruz.""Oğlumun eli, ayağı gözü her şeyi o"Mehmet'in aynı zamanda böbrek rahatsızlığının bulunduğunu ve tek böbreğinin çalıştığını aktaran anne Taş, "Şu an böbreği için kendi böbreğimi verebilirim, keşke duyma organlarımı da verebilsem. Hiçbir anne çocuğunun geri kalmasını istemez. Cihaz sayesinde renkleri, konuşmayı öğrenmişti, kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Oğlum dört gündür okula gitmiyor, benim yanımdan hiç ayrılmıyor, sokağa bile çıkaramıyorum çünkü araba gelse duymaz. Cihazın bir an önce bulunmasını istiyorum. Benim oğlumun eli, ayağı gözü her şeyi o." ifadesini kullandı.Anne Taş, oğlunun yeniden işitme cihazına kavuşmasıyla tekrar hayata döneceğini, eve de hapsolmayacağını kaydetti.