İşitme engelli adam balkona çıkıp kendine zarar verdi

ANTALYA'da yalnız yaşadığı evin balkonuna çıkan işitme engelli Fikret A.'nın (59), sokağa eşya atıp, başını balkon camına vurduğunu görenler durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ile Fikret A.'nın oğlu, adamı sakinleştirmeyi başardı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede tek başına yaşayan işitme engelli Fikret A., dün saat 20.00 sıralarında balkona çıktı. Burada bir süre oturan adam, ardından balkondaki eşyaları ve alkol kutularını sokağa fırlatmaya başladı. Fikret A. bir süre sonra başını da balkon camlarına vurup kendisine zarar vermeye başladı.

Balkondaki adamı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fikret A. ile iletişim kurmaya çalıştı. Çevredekilerden Fikret A.'nın işitme engelli olduğunu öğrenen polis, olay yerine itfaiye ekipleri ve çilingir çağırdı. Fikret A. ise bu sırada eline geçenleri balkondan atmaya devam etti.

Kapının çilingir aracılığıyla açılmasının ardından polis ekipleri ile Fikret A.'nın oğlu, balkona çıkarak işitme engelli adamı sakinleştirdi. Sedyeyle evinden indirilen Fikret A., ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA