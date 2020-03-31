İşitme engelli, balkona çıkıp kendine zarar verdi

ANTALYA'da yalnız yaşadığı evin balkonuna çıkan işitme engelli Fikret A.'nın (59), sokağa eşya atıp, başını balkon camına vurduğunu görenler polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis Fikret A.'yı sakinleştirerek, hastaneye kaldırdı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede tek başına yaşayan işitme engelli Fikret A., dün saat 20.00 sıralarında balkona çıktı. Burada bir süre oturan Fikret A., ardından balkondaki eşyaları ve içki kutularını sokağa fırlatmaya başladı. Fikret A. bir süre sonra başını da balkon camlarına vurup, kendisine zarar vermeye başladı.

Balkondaki adamı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fikret A. ile iletişim kurmaya çalıştı. Çevredekilerden Fikret A.'nın işitme engelli olduğunu öğrenen polis, olay yerine itfaiye ekipleri ve çilingir çağırdı. Fikret A. ise bu sırada eline geçenleri balkondan atmaya devam etti.

Kapının çilingir aracılığıyla açılmasının ardından polis ekipleri ile oğlu, balkona çıkarak işitme engelli Fikret A.'yı sakinleştirdi. Sedyeyle evinden indirilen Fikret A., ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA