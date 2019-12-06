Haberler » Güncel » İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu - Haber

İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu

İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duyduİngiltere, (DHA)- İngiltere'de doğuştan işitme engelli 4 aylık bebek Georgina Addison, özel bir işitme cihazı sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu.

06.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:06
İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu
, (DHA)- İngiltere'de doğuştan işitme engelli 4 aylık bebek Georgina Addison, özel bir işitme cihazı sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu. Babasının sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bebeğin mutlu anlarını gözler önüne serdi.
İngiltere'nin Harrogate kentinde Eylül ayında doğuştan işitme engelli olarak hayata gelen Georgina'ya özel işitme cihazı takıldı. Dört ayın sonunda ilk kez annesinin sesini duyan Georgina, annesinin 'Merhaba' demesine gülerek tepki verdi. Baba Paul Addison, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerel medyaya konuşan baba, 'Bu işitme cihazlarını kullandıktan sonra bebeğimiz daha uyanık, daha mutlu. Bu kesinlikle keyif verici' dedi.
İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu

İngiltere, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:54 AK Parti MKYK toplantısı sona erdi - Haber
19:53 Pakdemirli, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti - Haber
19:52 Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı (2) - Haber
19:52 Giresun Valisi Sarıfakıoğulları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
19:52 Iğdır'da evinde kalaşnikof bulunan kişi gözaltına alındı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
6.12.2019 19:54:39