17.06.2019 10:54
Haberler»Yaşam » Haber

İşitme engelli çift böyle 'evet' dedi

İşitme engelli çift böyle

Tekirdağ'da her ikisi de işitme engelli olan çift, nikah töreninde işaret dili ile 'evet' dedi.

Tekirdağ'da her ikisi de işitme engelli olan çift, nikah töreninde işaret dili ile 'evet' dedi.

Her ikisi de işitme engelli olan Esma Çakıcı ve Ramazan Düzgün çifti, bir süre önce evlenme kararı aldı. Aşklarına engel tanımayan çift, 13 Haziran'da Kapaklı Belediyesinde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Kapaklı Belediyesi Nikah Memuru Esra Usanmaz kıyarken, Kapaklı Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Birgül Özkan çiftin hislerine tercüman oldu. Nikah töreninde birbirlerine işaret dili ile 'evet' diyen çift, salondaki katılımcılar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Tekirdağ, Yaşam

Son Dakika Haberleri
12:14 Burhaniye'de asansörde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
11:33 6 güzel insan yetimlere umut oluyor
11:26 Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezi'nden yangın eğitimi
11:26 Sepaş Enerji, 2 bin 500 çocuğu sinema ile buluşturdu
11:24 Eğitimini tamamlayan çocuk piyanistlerden konser
11:24 Bilecik Belediyesi'nden mazgal temizliği çalışması
11:24 Başkan Sever, seçim çalışmalarına katıldı