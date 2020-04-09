Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İşitme engelli genç kadının 'duyma' sevinci

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğuştan işitme engelli genç kadın, sosyal medya aracılığı ile başvurduğu dernek sayesinde işitme cihazına kavuştu.

09.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:44
İşitme engelli genç kadının 'duyma' sevinci
Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde doğuştan işitme engelli genç kadın, sosyal medya aracılığı ile başvurduğu dernek sayesinde işitme cihazına kavuştu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğuştan engelli Berivan Korkmaz (19), işitme kaybının giderilmesi için sosyal medya aracılığı ile bir derneğe başvurdu. Dernek yetkililerinin iletişime geçtiği Korkmaz, özel bir kliniğe götürülerek doktor gözetiminde testleri yapıldı. Yapılan testlerde kadının her iki kulağınında da işitme kaybı tespit edildi. Maddi imkansızlardan dolayı işitme cihazını alamadığı öğrenilen Korkmaz'a dernek yetkilileri sahip çıkarak gerekli cihazları tedarik etti. Klinikte doktor tarafından kulaklarına işitme cihazı takılan Korkmaz, duyabilmenin sevincini yaşadı.

İşitme cihazı sayesinde duyabildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Berivan Korkmaz, "Çocukluğumdan beri duymuyorum. Ben dilsiz ve sağırdım. Sosyal medya aracılığı ile Şanlıurfa'da bir derneğe başvurdum. Sol kulağımdan ameliyat oldum. İşitme cihazı kulağıma takıldı, artık, duyabiliyorum ve konuşabiliyorum. 19 yaşındayım, kulağıma cihaz takıldığı için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Artık bana ses çok iyi geliyor" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Birecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› Güncel ››İşitme engelli genç kadının 'duyma' sevinci - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:48: Samsun'dan kısa kısa - Haber 16:47: GTB Başkanı Mehmet Akıncı, iş dünyasının taleplerini Hisarcıklıoğlu'na iletti - Haber 16:47: Zeynep Nine, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bin TL bağışladı - Haber 16:47: Ergene Belediyesi dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor - Haber 16:47: Başkan Arvas'tan 'Polis Haftası' mesajı - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler