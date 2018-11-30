İşitme Engelli Genç Kızın Çağrısına Kayıtsız Kalmadı

30 Kasım 2018 Cuma 12:16



30 Kasım 2018 Cuma 12:16

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan işitme engelli kız öğrencinin isteğine kayıtsız kalmadı.Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, ilçenin Körliman mahallesinde ikamet eden İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sude Güven'nin, sosyal medya üzerinden işitme cihazı isteğini yerine getirmekle kalmadı bir de ailesiyle birlikte evinde ziyaret etti.Bir yakını twitter üzerinden mesaj atarak İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci olan Sude Güvendi'nin işitme cihazı ihtiyacı olduğu konusunda Tirebolu Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi'ni bilgilendirdi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, önce Sude Güvendi'nin işitme cihazı ihtiyacını giderdi. Bir süre sonra da Belediye Engelli Koordinasyon Birimiyle birlikte Sude Güvendi'yi evinde ziyaret ederek başka ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenerek o ihtiyaçlarını da giderdi.Başkan Karabıçak, belediyeciliğin sadece yol, su, altyapı yapmak olmadığını, belediye sınırlarında bulunan herkesin sorunlarına çare bulmanın da görevleri olduğunu sözlerine ekledi. - GİRESUN