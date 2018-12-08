İşitme Engelli Gençlerin Aşkları Engel Tanımadı

Adana
'nın Kozan
ilçesinde doğuştan işitme engelli Rabia Alper ve Ömür Önder çifti dünya evine girdi.
15 ay önce tanışıp evlenme kararı alan 20 yaşındaki Rabia ile 32 yaşındaki Ömer çifti, gerçekleştirilen düğün töreniyle evlendi.
Düğün merasiminde işitme engelli genç çift, pasta kesip birbirlerine yedirdi.
Damat Önder, eşine işaret diliyle, "Seni seviyorum." dedi.
Düğüne katılan AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı
, genç çiftleri tebrik ederek, işaret diliyle mutluluklar diledi.
Kozan,Adana
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:13