Haberler » Yaşam » İşitme engelli kardeşlerin azmi takdir topladı - Haberler

İşitme engelli kardeşlerin azmi takdir topladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Emrah ve Ümit Özdemir isimli kardeşler, doğuştan işitme engelli olarak dünyaya geldi.

09.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:58İşitme engelli kardeşlerin azmi takdir topladı
Şırnak'ın ilçesinde ve Ümit Özdemir isimli kardeşler, doğuştan işitme engelli olarak dünyaya geldi. Evlerinin bodrum katını berber dükkanına çeviren iki kardeş, engellerin engel olmadığını bir kez daha gösterdi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyünde yaşayan doğuştan engelli 25 yaşındaki Emrah ve 23 yaşındaki Ümit Özdemir kardeşler, yaptıkları işle etraflarına örnek oluyor. Kendi imkanları ile evlerinin bodrum katını berber dükkanına çeviren iki kardeş, 6 yıldır buruda köylüleri tıraş ediyor. Resim çizme konusunda da oldukça başarılı olan iki kardeş, yaptıkları işlerle çevredekiler tarafından takdirle karşılanıyor. Yanlarında bulunan yakınları tarafından müşterilerin ne tür tıraş olacaklarını öğrenen iki kardeş, daha sonra ellerine aldıkları makas ve tarakla işe koyuluyor. Emekli güvenlik korucusu babalarına yardımcı olan iki kardeş, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Emrah ve Ümit'in tercümanlığını yapan Erol Özdemir, yıllardır işitme engelli olan amca oğullarını yalnız bırakmadığını söyledi. Erol Özdemir, "Yıllardır köyümüzde bu hizmet veriliyor. Kendi imkanlarıyla böyle bir yer yaptılar, ikisi de çok yetenekli, hem berber hem de resim çizimlerinde çok ustalar. Onların sesi oluyorum. Kardeşlerimize destek çıkılsın lütfen. Biri başka bir köyden geldiğinde saçının nasıl yapılacağını bana söylüyor, ben de onlara işaret diliyle anlatıyorum" dedi. - ŞIRNAK

Ümit Özdemir, Beytüşşebap, Emrah, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:26  MHP'li Enginyurt'tan FETÖ ile mücadele açıklaması Açıklaması - Haberler
13:22  Memur-Sen ve Hak-İş'ten İdlib için 400 bin liralık yardım - Haberler
13:20  Başkan Söğüt esnafı dinledi - Haberler
13:19  Pakistan Başbakanı İmran Khan, ABD-İran gerilimini düşürmek için harekete geçti - Haberler
13:19  Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
13:18  Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheliye adli işlem başlatıldı - Haberler
12:56  İran'da füzeyle düşürüldüğü öne sürülen uçağın patlama anı kamerada! - Haberler
12:49  İranlı çocuklar, Kasım Süleymani fotoğrafının önünde secde ettirildi - Haberler
12:27  Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Uçak, füze veya bomba ile düşürülmüş olabilir - Haberler
12:01  Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, açıklamadan önce evlilik yüzüğünü takmadı - Haberler
9.01.2020 13:29:23