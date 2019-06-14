İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi

Yunanistan
'ın Girit Adası'nda düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futbol
Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye
, beşinci oldu.
Kandiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonun beşincilik maçında Türkiye ile Rusya karşı karşıya geldi.
Müsabakadan Fırat
Kaya'nın golleriyle 2-1 galip ayrılan Türk Milli Takımı, organizasyonu beşinci sırada tamamladı.
Türkiye; Danimarka
, İrlanda ve Macaristan
'la mücadele ettiği A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, çeyrek finalde ev sahibi Yunanistan'a penaltı atışları sonucu 4-2 yenilmişti. Milliler, klasman karşılaşmasında İngiltere
'yi 2-0 yenerek beşincilik maçı oynamaya hak kazanmıştı.