14.06.2019 13:27
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İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi

İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi

YUNANİSTAN'ın Girit Adası'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 yenen Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

YUNANİSTAN'ın Girit Adası'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 yenen Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, turnuvayı beşinci sırada tamamladı.
Kandiye kentinde düzenlenen şampiyonanın beşincilik maçında Türkiye ile Rusya karşı karşıya geldi. Mücadeleden Fırat Kaya'nın golleriyle 2-1 galip ayrılan Türk Milli Takımı, Avrupa beşincisi oldu. Türkiye; Danimarka, İrlanda ve Macaristan'ın yer aldığı A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, çeyrek finalde ev sahibi Yunanistan'a penaltı atışlarıyla 4-2 yenilmişti. Milliler, klasman karşılaşmasında İngiltere'yi 2-0 yenerek beşincilik maçı oynamaya hak kazanmıştı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Yunanistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, Avrupa, Spor

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