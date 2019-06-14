İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi

YUNANİSTAN'ın Girit Adası'nda düzenlenen Avrupa
Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 yenen Türkiye
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Takımı, turnuvayı beşinci sırada tamamladı.
Kandiye kentinde düzenlenen şampiyonanın beşincilik maçında Türkiye ile Rusya karşı karşıya geldi. Mücadeleden Fırat
Kaya'nın golleriyle 2-1 galip ayrılan Türk Milli Takımı, Avrupa beşincisi oldu. Türkiye; Danimarka
, İrlanda ve Macaristan
'ın yer aldığı A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, çeyrek finalde ev sahibi Yunanistan
'a penaltı atışlarıyla 4-2 yenilmişti. Milliler, klasman karşılaşmasında İngiltere
'yi 2-0 yenerek beşincilik maçı oynamaya hak kazanmıştı.
- İstanbul