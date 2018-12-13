İşitme Engelli Öğrenciye Şiddet İddiasına Alkışlı Tepki

13 Aralık 2018 Perşembe 14:19



13 Aralık 2018 Perşembe 14:19

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde, ilkokul öğrencisi işitme engelli çocuğa öğretmeninin tokat attığı iddiaları üzerine ailesinin de aralarında olduğu işitme engelli bir grup, olayın meydana geldiği okulun önüne siyah çelenk bırakıp tepkilerini göstermek istedi.Gazi Mahallesi'ndeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulunda 6 Aralık'ta meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla itişen çocuklardan birine öğretmenin tokat attığı iddiaları tepkilere neden oldu.Okulun güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma açarak müfettiş görevlendirirken, yüzde 62 işitme engelli çocuğun ailesi ve Antalya İşitme Engelliler Derneği üyeleri, okula giderek siyah çelenk bırakmak istedi.Polisin, sözcüleri aracılığıyla ikna edip dağılmalarını sağladığı işitme engelli dernek üyeleri, tepkilerini alkışlarla dile getirdi.Şiddete uğradığı öne sürülen çocuğun annesi Ebru Topal gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğluma bir erkek öğretmen tokat atıyor, saçını yoluyor. İşitme cihazı yere düşüyor, kırılıyor. Bataryasında hasar oluşmuş. Güvenlik kamerası görüntülerini aldık." dedi.Topal, karakola gidip öğretmenden şikayetçi olduklarını, oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, ilaç tedavisi uygulandığını ve korktuğu için artık okula gitmek istemediğini söyledi.Baba Mustafa Topal da yüzde 62 işitme engelli çocuğunun koklear implant kullandığını, cihazın bir bölümünün ameliyatla kulağının içine yerleştirildiğini belirterek, sonuna kadar oğlunun hakkını arayacaklarını ifade etti.