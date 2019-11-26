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İşitme engelli sivil toplum kuruluşları Van'da buluştu

Türkiye'nin bir çok bölgesinden işitme engelli sivil toplum kuruluşları, Van'da bir araya geldi.

26.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:40İşitme engelli sivil toplum kuruluşları Van'da buluştu
Türkiye'nin bir çok bölgesinden işitme engelli sivil toplum kuruluşları, 'da bir araya geldi.
Van İşitme Engelliler Derneği (VİED) ile İstanbul İşitme Engelliler Derneği'nin (İED) yürüttüğü çalışmayla Van'da düzenlenmesi planlanan 4 çalıştaydan ilki gerçekleştirildi.
Kentteki bir otelde düzenlenen programda engelli hakları aktivisti Süleyman Akbulut, işitme engelli sivil toplum kuruluşlarının finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için savunuculuk faaliyetleri, fon sağlama, gelir çeşitlendirme ve üyelik kaydı için kampanyaların düzenlenmesi konularında eğitim verdi.
VİED Genel Koordinatörü İlkay Gökdere, çalıştayın Türkiye'deki işitme engelli ve sağır bireyleri temsil eden derneklerin sorun ve çözüm önerileri için önemli olduğunu söyledi.
İşitme engelli ve sağırların haklarını görünür kılmak, bu hakları koruma alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının çok yönlü güçlenmesini sağlayıp, işbirliğini geliştirmek istediklerini belirten Gökdere, "Türkiye'de işitme engelli ve sağır bireyler alanın da çalışan ulusal veya yerel STK'ların kamu ve özel kurumların güç birliği yapmalarını hedefliyoruz.
Her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı,istismarı, önleme çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Van, Güncel

Kaynak: AA

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