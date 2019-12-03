Haberler » Güncel » İşitme engelli sporculardan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Haber

İşitme engelli sporculardan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

MELMEK'te eğitim gören DEAF Olimpik İşitme Engelliler Taekwondo branşı sporcuları ve diğer şampiyonlar Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

03.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:12İşitme engelli sporculardan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
MELMEK'te eğitim gören DEAF Olimpik İşitme Engelliler Taekwondo branşı sporcuları ve diğer şampiyonlar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Engelli sporcular, MELMEK Avrupa Şampiyonları ve antrenörleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun misafirleri oldu. Başkan Palancıoğlu işitme engelli sporcularla birlikte işaret dili kullanarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Engelli sporcuları kapıda karşılayan Başkan Mustafa Palancıoğlu, sporcular ile tek tek selamlaştı. Engelli sporcularla yakından ilgilenen ve uzun süre sohbet eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bizim temennimiz ve belediye olarak hedefimiz bu güzel çocuklarımızın, kardeşlerimizin yaşadığı mahallede, sokakta önlerine çıkabilecek engelleri ortadan kaldırmak. Engelleri ortadan kaldırırsak engelsiz bir yaşamı insanlara sunarız. Yerel Yönetimler olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ve engelleri ortadan kaldıracak hizmetler üretmeliyiz" dedi. İşitme engelli kardeşlerimiz Türkan Teke ve Merve Çimen'in branşlarında Türkiye Şampiyonu olmaları takdire şayan." diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi;

"İnşallah bundan sonra daha güzel başarılara imza atacaklar. Sizler bizim başımızın tacısınız. Bu kapsamda Engelliler Günü'nü kutlarız. Çıktıkları şampiyonalarda her türlü başarı sağlayarak göğsümüzü kabartıyorlar. Sporcularımızın başarılarının devam edeceğine gönülden inanıyorum. Kayseri tarihinde MELMEK olarak bir ilki başarıyoruz. Taekwondo alanında tüm branşlarda bu sene şampiyonlar çıkardık. Başarılarından dolayı sporcularımızı kutlarken, onların başarılarında emeği olan Yavuz ve Arzu Sayan hocalarımızı da canı gönülden tebrik ediyorum." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:21 Yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'de eğitime ara verildi - Haber
17:18 Başkan Gürkan: Yeni bir Engelsiz Yaşam Merkezi Yapıyoruz - Haber
17:17 Emniyet müdürü Gülser'den ÇESOB'a iade-i ziyaret - Haber
17:16 Fatsa'da "Engelliler Günü" kutlaması - Haber
17:16 Toroslar Belediye Meclisi, 'Engelliler Günü'ne işaret diliyle dikkat çekti - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:26:48