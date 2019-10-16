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İşitme engelli yaşlının parasını çalan hırsız polisten kaçamadı

Kars'ta, işitme engelli yaşlı adamın postaneden çektiği parayı çalan zanlı tutuklandı.

16.10.2019 18:36İşitme engelli yaşlının parasını çalan hırsız polisten kaçamadı
Kars'ta, işitme engelli yaşlı adamın postaneden çektiği parayı çalan zanlı tutuklandı.
Kağızman ilçesinde yaşayan işitme engelli 79 yaşındaki Abdullah Akdağ, yaşlılık maaşını almak için postaneye gitti.
Bu esnada Akdağ'ı takip eden N.B, vezne görevlisinin uzattığı 620 lirayı alarak kaçtı.
Postane görevlisinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirmesi üzerine, çevredeki ve postanedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden N.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kağızman, Akdağ, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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