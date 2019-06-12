Yunanistan
'ın Girit adasında düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futbol
Şampiyonası'nda İngiltere
'yi 2-0 mağlup eden Türkiye
, 5'incilik maçına çıkmaya hak kazandı.
Klasman maçında İngiltere'yi 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, 5'incilik için Rusya
'yla karşılaşacak.
Millilerin Rusya ile yapacağı 5'incilik müsabakası, 14 Haziran Cuma günü saat 10.00'da oynanacak.
Organizasyonda Türkiye, Danimarka
, İrlanda ve Macaristan
'la mücadele ettiği A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, çeyrek finalde ise ev sahibi Yunanistan'a penaltı atışları sonucu 4-2 yenilmişti.
Kaynak: AA
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