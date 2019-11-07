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İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası

2. İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası, Antalya'da başladı.

07.11.2019 21:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:50
2. İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası, Antalya'da başladı.
Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Ukrayna, Almanya, Yunanistan, Rusya ve Bulgaristan'dan 70 sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Türkiye'yi karatede 10'u kadın 22 sporcu temsil ediyor.
Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu Başkanı Iosif Stavrakakis, şampiyonanın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, tüm sporculara başarı diledi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır ise bu şampiyonadan sonra Avrupa Tekvando Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacaklarını belirtti.
Avrupa Tekvando Şampiyonası
2. İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, aynı yerde 10-12 Kasım'da yapılacak.
Organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna'dan 80 sporcu mücadele edecek.
Türk Milli Takımı'nda 10'u kadın 25 sporcu madalya mücadelesi verecek.
İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası

Antalya, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA


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