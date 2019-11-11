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İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası

Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Antalya'da başladı.

11.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:04İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası
Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası, 'da başladı.
Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 'nin yanı sıra Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan ve Rusya'dan 80 sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Türkiye'yi turnuvada 10'u kadın 25 sporcu temsil ediyor.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Tolga Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işitme engellilerde karate ve tekvando branşlarında Avrupa şampiyonalarını ilk defa Türkiye'de birlikte düzenlediklerini belirtti.
Federasyon bünyesinde 22 branş bulunduğunu kaydeden Vural, "Türkiye'de bu yıl üçüncü uluslararası organizasyonu yapıyoruz. Karate ve tekvandoda iyi durumdayız. Karatede 2 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya almıştık. Aynı başarıyı tekvando da göstermek istiyoruz ve sporcularımızdan madalya bekliyoruz." diye konuştu.
İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, yarın sona erecek.

Antalya, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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