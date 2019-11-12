Haberler » Spor » İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası - Spor

İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası

Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.

12.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:22İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası
Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası, 'da sürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 'nin yanı sıra Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan ve Rusya'dan 80 sporcu madalya mücadelesi veriyor.
İkinci gün mücadelelerinin gerçekleştirildiği turnuvada Türkiye'yi, 10'u kadın 25 sporcu temsil ediyor.

İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, akşam saatlerinde yapılacak mücadelelerin ardından sona erecek.

Türkiye, Antalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:12 Vali sporcuları altınla ödüllendirdi
16:12 Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı...
16:12 Şampiyondan Başkan Bilgin'e ziyaret
16:10 Müdür Tunç, antrenörlerle toplantı yaptı
16:10 Judoculara spor malzemesi dağıtıldı
15:33 Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı
15:05 Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı
14:40 Juventus Ronaldo için kararını verdi: Ceza yok
14:03 Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Mustafa Kaplan oldu
13:56 Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! 5 futbolcu için düğmeye basıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:18:54