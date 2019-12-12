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İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor

Erzurum'da işitme engelli sporculardan oluşan curling takımı, antrenör arıyor.

12.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:33İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor

'da işitme engelli sporculardan oluşan curling takımı, antrenör arıyor. Yaklaşık 2 yıl önce curling sporuna başlayan işitme engelli sporcular, antrenör olmadığı için çalışmasına ara verdi. Curling salonunda gösteri maçı yapan engelli sporcular, antrenör sorununun çözülmesi halinde Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istediklerini belirtti.

Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde 10 öğrenci, yaklaşık 2 yıl önce curling sporuyla tanıştı. Yaklaşık bir yıllık kurs gören engelli gençler, curlign sporunda önemli bir aşama kaydetti. Buzun satrancı olarak bilinen curlingi severek yapan öğrenciler, antrenörlerinin Erzurum'dan ayrılmasıyla hocasız kaldı. Antrenör bulamayan engelli gençler, curling sporuna ara vermek zorunda kaldı. İşitme engelli curlingçiler yaklaşık bir yıl aradan sonra Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlık Merkezi'nin 'Engelsiz ' projesiyle buza çıktı. Spor kıyafetleri Toplumsal Duyarlık Merkezi tarafından karşılanan gençler, yaklaşık bir saat süreyle curling salonunda, gösteri maçı yaptı. Başarılı atışlarda büyük sevinç yaşayan öğrenciler, tekrar bu sporu yapma isteklerini işaret diliyle anlattı.

Yaklaşık bir yıl sonra buzda olmaktan duydukları mutluluğu ifade eden engelli gençler, Geçtiğimiz yıllarda haftada iki gün curling çalışması yapıyorduk. Ama şimdi antrenör olmadığı için çalışmalar durdu. Biz tekrar takım olarak çalışmak ve müsabakalara katılmak istiyoruz. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyoruz dediler.

Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Yücel Demirci, çocuklarının yetenekli olduklarını curling sporundaki başarılarını ispatladıklarını söyledi. Takım için yeni bir antrenör arayışında olduklarını vurgulayan Demirci, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne konuyla ilgili girişimde bulunacaklarını bildirdi. Demirci, curling takımının düzenli çalışma yapması halinde yapılacak müsabakalardan dereceyle ayrılacaklarına dair inancı olduğunu kaydetti.



Meslek Lisesi, Erzurum, Spor

Kaynak: DHA

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