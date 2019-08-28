İşitme engelliler futbol milli takımı'nın yeni teknik direktörü ramazan karacif oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor
Federasyonu (TİESF), futbol milli takımlar teknik direktörlüğü için Ali Metin'den boşalan koltuğa Ramazan Karacif'in getirildiğini açıkladı.
TİESF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Federasyonumuz Futbol
Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü için Ramazan Karacif ile anlaşmaya varıldı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan, UEFA A lisansına sahip ve 15 yıllık futbol antrenörlüğü kariyerinde Ankaragücü, Ankara DemirSpor gibi takımlarla da çalışan Karacif, son 2 yıldır İşitme Engelliler Futbol Milli Takımında yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi. Sağır futbolu camiamıza hayırlı olması dileğiyle."