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İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işitme engellilerin kullanımına uygun olarak ağız bölümü şeffaf maske üretildi.

11.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:50
İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
Samsun 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işitme engellilerin kullanımına uygun olarak ağız bölümü şeffaf maske üretildi.
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında herkese maske kullanım zorunluluğu getirilmesi, işaret dili ve ağız hareketleriyle aralarında iletişim kuran işitme engellilerin işini zorlaştırdı.
Atakum Belediyesi, işitme engellilerin ağız hareketleri ile yüz mimiklerinin görülmesini sağlayan, ağız bölümü şeffaf maske tasarladı.
Üretilen şeffaf maskeler, işitme engellilere dağıtılmaya başlandı.
Belediye Başkanı Cemil Deveci, AA muhabirine, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde herkesin örnek dayanışma gösterdiğini söyledi.
Belediyenin tüm vatandaşlar için yıkanabilir maske üretimi yaptığına işaret eden Deveci, bunların hastanelerde sağlık çalışanlarına ve semt pazarlarında vatandaşlara dağıtıldığını dile getirdi.
Ağız bölümü kapalı maskeleri kullanan işitme engellilerin aralarında iletişim kurmakta zorlandığını gözlemlediklerini vurgulayan Deveci, şunları kaydetti:
"Bu nedenle işitme engellilerin kullanımına uygun şekilde şeffaf maskeler üretmeye başladık. İşaret diliyle iletişim kurulurken jest ve mimikler büyük öneme sahip. Standart maskeler yüzün ağız kısmını tamamen kapattığı için işitme engellilerimiz rahat iletişim kuramıyor. Bunun üzerine personelimiz kısa sürede proje geliştirip orta bölümünde şeffaf malzeme kullanılan bir model hazırladı."
Moda tasarım ve konfeksiyon eğitmeni Zeynep Üren ise işitme engellilerden gelen talep üzerine yeni bir maske tasarladıklarını belirterek, bunların fayda sağlamasını diledi.
Belediyede görevli işaret dili tercümanı Tugay Kurtgözlü de işitme engellilerin özel ihtiyaçları bulunan gruplardan olduğunu vurgulayarak, "Çünkü işaret dilinde çok fazla jest ve mimik kullanılıyor. İşitme engellilerimiz, bu özel maskeleri rahatlıkla kullanabilecek." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cemil Deveci, Atakum, Samsun, Güncel
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