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İşitme Engelliler Orkestrası çaldı, Onur Akın söyledi

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında entegrasyonunu sağlamak ve engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik organize etti.

03.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:10İşitme Engelliler Orkestrası çaldı, Onur Akın söyledi
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında entegrasyonunu sağlamak ve engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik organize etti. Etkinlikte Onur Akın sahne alırken, İşitme Engelliler Orkestrası da enstrüman çalarak ünlü sanatçıya eşlik etti. Söylenen şarkılar çevirmen tarafından işaret diline çevrildi.

Saat 12.30'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünden Kartal Meydanı'na doğru yapılan 'Engelsiz Kartal Yürüyüşü' ile başlayan Engelsiz Yaşam Festivali Kartal Meydanı'nda Ata'ya çelenk sunumu ile devam etti. Çelenk töreninin ardından ise Türk özgün müziği'nin sevilen sesi Onur Akın ve İşitme Engelliler Orkestrası sahne aldı. Avrupa Engelli Dans Şampiyonu Mehmet Sefa Öztürk'ün dans gösterisiyle devam eden etkinlikler kapsamında, işaret diliyle söylenen şarkılar, dans gösterileri, ritim ve perküsyon performansı, Bilal Göregen konseri ve halk oyunları da "Kartal Engelsiz Yaşam Festivali"ne renk kattı.

Engelsiz bir kent yaratarak, Kartal'a artı değer katmak için engelli bireyler ile birlikte çalıştıklarını, hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları onlarla birlikte ilçeye kazandıracaklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; " Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ama biz Kartal'a engel yok diyoruz. İstanbul'a engel yok diyoruz. Kısacası engelleri kaldırmak için hep birlikte bugün buradayız. Kardeşlerimizi arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık. Burada siyasi ilçe başkanlarımız var dernek başkanlarımız var okullardaki güzel yürekli minik kardeşlerimiz var. Sevgili ilçe milli eğitim müdürümüz de öğrencilerimizle bizleri buluşturdular onlarda buradaki engelli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor. Yani hayatın içerisindeki her katman burada. Çünkü bu dayanışmayla anlaşılır dayanışmayla iyiye götürülür. Bura da engelsiz yaşam atölyelerimiz var etkinlik devam ederken atölyelere baktığınızda engelli kardeşlerimizin ürettiği ürünleri göreceksiniz. Bura da engelli kardeşlerimiz sahne aldığında yeteneklerini göreceksiniz. Hem müzik söyleyen hem folklorünü oynayan hem de edebiyatını sanatını gerçekleştiren engelli kardeşlerimiz var. Biz yan yana olursak bu dayanışmayı gösterirsek empati yaparsak bir engelli adayı olduğumuzu unutmadan samimiyetle bu işin üstüne gidersek Kartal'da engelleri kaldırmış oluruz. Yalnız değilsiniz bunu bilin biz kocaman bir aileyiz iyi ki buradasınız." dedi. - İSTANBUL

Dünya Engelliler Günü, Onur Akın, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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