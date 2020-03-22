Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı - Spor

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı

koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

22.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:28
İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı
koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SPORUMU VE ANTRENMANIMI EVDE YAPIYORUM"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, milli sporcular Yasin Süzen, Ecrin Köse ve Cevat Şimşek, koronavirüse karşı uyulması gerekenlere şu mesajla vurgu yaptı:

"Hepimizin sorumlulukları var. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Spor Bakanımız ve kurumlarımız ülkemiz için seferber olmuşlardır. Bizler de üzerimize düşen görevi yaparak ülkemize ve milletimize destek olalım. Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için evde kal Türkiye. Ben sporumu ve antrenmanımı evde yapıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakup Ümit Kıhtır'ın açıklamaları

-Yasin Süzen'in açıklamaları

-Ecrin Köse'nin açıklamaları

-Cevat Şimşek'in açıklamaları


- Ankara
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı
’Evde kal’ çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı Spor
"Evde kal" çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı
G.Saray’ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti Spor
G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Spor
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Galatasaray’da istemişti! Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca Spor
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
’Ülkeme gitmek istiyorum’ diyen yıldız isme Beşiktaş’tan ret Spor
"Ülkeme gitmek istiyorum" diyen yıldız isme Beşiktaş'tan ret
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi Spor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi

Son Dakika Spor Haberleri

(Özel haber) Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!" - Spor Bodrumspor Teknik Direktörü Daşgün: Türk futbolu yeniden ayağa kalkacak - Spor Basketbol takımlarından yabancı oyunculara 6 maddelik kontrat - Spor Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm - Spor (Özel haber) Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!" - Spor Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber "Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı - Spor Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim - Spor Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Spor Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı - Spor
Loading