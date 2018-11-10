İşitme ve Görme Engellinin "Film" Gibi Başarı Hikayesi

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:05



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:05

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da, hayatını engellilerin eğitimine adayan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak, doğuştan işitme engeli ve 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yüzde 80 görme kaybı bulunan Şeyhülislam Korkmaz'a, sinema filminden etkilenerek başladığı 5 yıllık eğitimle işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğretti.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak, Braille, Türkçe parmak ve Arap parmak alfabeleri ile işitme engelli öğrencilere eğitim veriyor.Ömrünü engellilerin eğitimine adadıDaha önce Diyanet İşleri Başkanlığı İşitme Engelliler Eğitim Koordinatörlüğü görevinde de bulunan Başkonak, hayatını adadığı eğitim aşkıyla onlarca engelliyi hayata bağlıyor.Akademik çalışmasını da işitme engellilere dini eğitim üzerine tamamlayan Başkonak, üniversitede kariyerini sürdürüyor.Başkonak, Konya'nın kent merkezinde Selçuklu Müftülüğüne bağlı Hacıveyiszade Camisi altındaki merkezde, işitme ve görme engelli öğrencilerine din eğitimi veriyor, Kur'an-ı Kerim öğretiyor.Kurstaki öğrencilere farklı teknik ve yöntemlerle eğitim veren Başkonak, doğuştan işitme engeli bulunan ve 6 yıl önce de geçirdiği rahatsızlık sonucu yüzde 80 görme kaybı yaşayan 38 yaşındaki Şeyhülislam Korkmaz'a, Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmenin mutluluğunu yaşıyor."Elinin içine işaretleri uygulayarak anlıyor"Başkonak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki çocuk babası Şeyhülislam Korkmaz'ın öğrenme azminin kendisini de şaşırttığını söyledi.Korkmaz'a, dokunarak ve işaret diliyle eğitim verdiğini anlatan Başkonak, "Çalışmalarımız uzun yıllara dayanıyor. Geceleri görme sıkıntısı çok daha büyük problem teşkil ediyordu. Kendisiyle 5 yıldır aralıksız eğitimlere devam ettik. İşaret dilinin dışında 'tadoma' denilen konuşmayı okuma tekniğiyle iletişim kuruyoruz. Dokunarak, elinin içine işaretleri uygulayarak anlıyor. Blok ve manuel alfabe yöntemini kullanıyoruz. Sonradan görme engeli olduğu için iletişimimiz biraz daha kolay oluyor." diye konuştu.Başkonak, geçen ay Kayseri'de düzenlenen işaret diliyle İşitme Engelliler Kur'an- Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Korkmaz'ın umre ile ödüllendirildiğini aktardı."Helen Keller'in yaşamından etkilendim"Yarışmanın birincisi Korkmaz'ın, sessiz ve karanlık dünyasında büyük mutluluk yaşadığına dikkati çeken Başkonak, şunları kaydetti:"ABD'de hayatı sinemaya aktarılan doğuştan görme ve işitme engelli Helen Keller'in yaşamından etkilendim. Oradaki eğitim tekniğini uygulamaya çalıştık ve başarılı olduk. Tecvid kurallarına uygun, hatasız Kur'an okuyabiliyor. Sureleri anlamlarıyla ezberledi. Aynı zamanda ilmihal bilgilerini de öğrendi. Çevresindekilere işaret diliyle anlatabiliyor. Bu çalışmalar Şeyhülislam'ın hayatına renk kattı. Aile hayatına ve çevresine olumlu etkisi oldu. İstekli olması küçük dünyasını genişletti. Kendisi çok mutlu ve umre ödülü de ziyadesiyle sevindirdi.""İsterseniz başarabilirsiniz"AA muhabiri ile işaret diliyle iletişim kuran Korkmaz ise yarışmaya bölge birincisi olarak katıldığını belirterek, duygularını "Kayseri'deki yarışmada, tedirgindim. 'Başarabilir miyim' diye endişeleniyordum. Ama birinci oldum, bundan dolayı çok mutluyum. Önceden adeta boşluktaydım. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra kendimi daha güvende, mutlu ve anlamlı hissediyorum. Umre ödülü kazandım. Orayı tam görmesem de hissedeceğim için çok heyecanlıyım. Benim gibi olanlara örnek olsun, isterseniz başarabilirsiniz." ifadelerini kullanarak aktardı.