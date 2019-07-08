08.07.2019 21:53
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İskambil oynadığı arkadaşını bıçakladı

İskambil oynadığı arkadaşını bıçakladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, T.A. (35), iskambil oynadığı arkadaşı Enver G.'yi (33), bıçakla yaraladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, T.A. (35), iskambil oynadığı arkadaşı Enver G.'yi (33), bıçakla yaraladı. Enver G., hastanede tedaviye alınırken, T.A. olay yerinden kaçtı.
Olay, öğleden sonra, Osmaniye Mahallesi Atilla Sokak'ta meydana geldi. Kıraathanede Enver G. arkadaşı T.A. ile iskambil oynarken tartışmaya başladı. İkilinin kıraathaneden çıkmasıyla tartışma kavgaya dönüştü, T.A., Enver G.'yi bacağından bıçakladı. T.A. olay yerinden kaçarken, Enver G. kanlar içinde yere yığıldı. Mahalleli tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Enver G., tedaviye alındı.
Polis, T.A.'yı bulmak için çalışma başlattı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Osmaniye, İnegöl, Bursa, Güncel

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