İskandinavya kilisesi AB'yi sığınmacıların sorumluluğunu almaya davet etti
İskandinavya ülkeleri İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya'nın kilise piskoposları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini, Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar için sorumluluk almaya davet etti.
09.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:16
İskandinavya ülkeleri İsveç , Danimarka, Norveç ve Finlandiya'nın kilise piskoposları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini, Türkiye- Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar için sorumluluk almaya davet etti.
İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen, Finland Kilisesi Başpiskoposu Tapio Luoma, Norveç Kiliseler Birliği Piskoposu Atle Sommerfeldt, Danimarka Kiliseler Birliği Piskoposu Czeslaw Kozo, ortak bir bildiri yayımladı.
Bildiride, AB ülkelerinin, Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar için sorumluluk almaları istendi.
Sığınmacıların bir imtihan olduğu vurgulanan bildiride, "Bu sorun Avrupa'yı korkutuyor, bu korkular ciddiye alınmalı ama tuzağa düşürmemeli. Bu korkular, sığınmacılara karşı sorumluk almamızı engellememelidir." ifadesi kullanıldı.
Bildiride, iltica başvurusunun bir insan hakkı olduğu vurgulanarak, "AB ülkeleri, baskı ve zulümden kaçan insanları geri göndermemeyi taahhüt etmiştir. Bu taahhüdü yerine getirmek hem yasal hem de ahlaki bir yükümlülüktür." değerlendirmesi yapıldı.
AB'nin bir barış projesi olduğuna dikkat çekilen bildiride, "İnsanları kaçmaya zorlayan savaş, çatışma ve yoksulluğun çözülmesine yardımcı olmadığımız sürece kendi ülkelerimizde de güvenliği sağlayamayız. Avrupa'daki refah düzeni içinde sınırımızdaki kaosu güvence altına alarak yaşamak, Avrupa etik değerlerine yakışmıyor." yorumu yapıldı.
Bildiride, Avrupa'daki asıl tehlikenin sığınmacılar değil, inanç eksikliği, evrensel değerler ve insanlık onurunun kaybedilmesi olduğu kaydedildi.
İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen, Finland Kilisesi Başpiskoposu Tapio Luoma, Norveç Kiliseler Birliği Piskoposu Atle Sommerfeldt, Danimarka Kiliseler Birliği Piskoposu Czeslaw Kozo, ortak bir bildiri yayımladı.
Bildiride, AB ülkelerinin, Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar için sorumluluk almaları istendi.
Sığınmacıların bir imtihan olduğu vurgulanan bildiride, "Bu sorun Avrupa'yı korkutuyor, bu korkular ciddiye alınmalı ama tuzağa düşürmemeli. Bu korkular, sığınmacılara karşı sorumluk almamızı engellememelidir." ifadesi kullanıldı.
Bildiride, iltica başvurusunun bir insan hakkı olduğu vurgulanarak, "AB ülkeleri, baskı ve zulümden kaçan insanları geri göndermemeyi taahhüt etmiştir. Bu taahhüdü yerine getirmek hem yasal hem de ahlaki bir yükümlülüktür." değerlendirmesi yapıldı.
AB'nin bir barış projesi olduğuna dikkat çekilen bildiride, "İnsanları kaçmaya zorlayan savaş, çatışma ve yoksulluğun çözülmesine yardımcı olmadığımız sürece kendi ülkelerimizde de güvenliği sağlayamayız. Avrupa'daki refah düzeni içinde sınırımızdaki kaosu güvence altına alarak yaşamak, Avrupa etik değerlerine yakışmıyor." yorumu yapıldı.
Bildiride, Avrupa'daki asıl tehlikenin sığınmacılar değil, inanç eksikliği, evrensel değerler ve insanlık onurunun kaybedilmesi olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Birliği, İskandinavya, Yunanistan, İsveç, Güncel
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