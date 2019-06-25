25.06.2019 13:50
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İskele sahiline onlarca çöp kutusu bırakıldı

İskele sahiline onlarca çöp kutusu bırakıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İskele sahiline onlarca çöp kutusu bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İskele sahiline onlarca çöp kutusu bıraktı.

Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, kentin en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri olan

İskele sahiline çöp kutusu bıraktı. Ekipler, Tuşba ilçesi sınırları içinde bulunan sahili daha temiz tutmak ve rastgele atılan çöplerin önüne geçmek için onlarca beton çöp kutusunu belli aralıklarla sahile bıraktı.

Her gün düzenli olarak sahil temizliğini yapan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çöpün doğaya ve Van Gölü 'ne verdiği zarar konusunda da vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. - VAN
Kaynak: İHA
Van , Güncel

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