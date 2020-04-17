Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İskele ve Deniz Ulaşım Araçları, Kartal Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi, tüm dünyayı sarsan Korona virüsüne karşı ilçedeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

17.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:45
İskele ve Deniz Ulaşım Araçları, Kartal Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi
Kartal Belediyesi, tüm dünyayı sarsan Korona virüsüne karşı ilçedeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Kartal- Adalar İskelesi ve tüm deniz ulaşım araçları da belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları kapsamında dezenfekte edildi.

Daha önce de ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarda, okul, hastane ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda, virüslerin bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştiren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı alanında uzman ekipler, ilçedeki önemli toplanma ve kullanım alanlarındaki titiz çalışmalarına bugün de devam etti. Çalışmalar kapsamında Kartal-Adalar İskelesi ve deniz ulaşım araçlarının tamamı, Nano gümüş iyon teknolojisi kullanarak hijyenik hale getirildi.

"Bu Zor Günleri Atlatacağız"

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, dezenfekte çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatları noktasında, ilçemizdeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Nano gümüş teknolojisinin uygulandığı alanlarda, uzun süre virüsler ve bakteriler etkisiz hale getirilmiş oluyor. Kartal genelinde dezenfekte çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürüyor. Kartallı komşularımızın, alınan önlemleri uygulaması bizler için çok önemli. İnanıyoruz ki, hep beraber bu zor günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Adalar, Kartal, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor’da ülkemizi temsil edecek Haberler
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Haberler ›› Güncel ››İskele ve Deniz Ulaşım Araçları, Kartal Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:51: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 02:50: Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 02:50: Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki Hafter milislerini bombaladı - Haber 02:47: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı - Haber 02:46: Arnavutköy'de bir markete EYP atıldı - Haber 00:29: Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu - Haber 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum - Magazin 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 23:34: Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı - Spor 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler