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İskeledeki büfeler yıkıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, belediye tarafından başlatılan Altın Gerdanlık projesi kapsamındaki çevre düzenlemesinin devamı nedeniyle, iskele çevresindeki büfeler yıkıldı.

05.10.2019 11:10İskeledeki büfeler yıkıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, belediye tarafından başlatılan Altın Gerdanlık projesi kapsamındaki çevre düzenlemesinin devamı nedeniyle, iskele çevresindeki büfeler yıkıldı.
Gelibolu Belediyesi geçtiğimiz yıllarda başlanan Altın Gerdanlık projesinin ilk iki etabını tamamlayarak Gelibolu'ların kullanımına sunmuştu. Altın Gerdanlık Projesinin devamı niteliğinde olan çevre düzenlemesi için iskele meydanında bulunan büfeler yıkıldı.
Belediye tarafından aylar öncesinden büfe sahiplerine tebligat gönderilerek, çevre düzenlemesi için büfelerin boşaltılması istendi. Yaz sezonunun bitmesi ile boşaltılan büfeler, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yıkılarak projenin devamı için alan temizlendi.

Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Kaynak: AA

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