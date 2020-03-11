İskeleden denize atlayan şahsı polis kurtardı
İskeleden denize atlayan şahsı polis kurtardı Sinop'ta iskeleden denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahsı polis kurtardı.
11.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:58
İskeleden denize atlayan şahsı polis kurtardı
SİNOP - Sinop 'ta iskeleden denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahsı polis kurtardı. Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında yabancı uyruklu bir kişi, Sinop İskelesi'nden denize atlayarak intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polis memurları denize atlayarak vatandaşı kurtardı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.(OSM-SLH-Y)
SİNOP - Sinop 'ta iskeleden denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahsı polis kurtardı. Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında yabancı uyruklu bir kişi, Sinop İskelesi'nden denize atlayarak intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polis memurları denize atlayarak vatandaşı kurtardı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.(OSM-SLH-Y)
Kaynak: İHA
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