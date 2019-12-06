Haberler » Güncel » İskeleden düşen inşaat işçisi öldü - Haber

İskeleden düşen inşaat işçisi öldü

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, iskelede çalışırken dengesini kaybedip, beton zemine düşen inşaat işçisi Nadir Çınar (54), hayatını kaybetti.

06.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:00İskeleden düşen inşaat işçisi öldü

SİVAS'ın ilçesinde, iskelede çalışırken dengesini kaybedip, beton zemine düşen inşaat işçisi Nadir (54), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Köklüce köyü mezrasında meydana geldi. Evli, 4 çocuk babası Nadir Çınar, Kültür Mantarı Üretim Tesisi inşaatında elektrik tesisatı çalışması yapmak için iskeleye çıktı. İddiaya göre Çınar, çalışırken bir anda dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Çınar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çınar, kurtarılamadı. Çınar'ın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Yıldızeli, İncesu, Çınar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:04 Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
22:00 ABD'den Iraklı 4 yetkiliye yaptırım kararı - Haber
21:56 Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 7 ölü - Haber
21:56 Muğla'da yüzey dezenfektanından etkilenen 36 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber
21:55 Ekonomist Erkin Şahinöz, konferansa katıldı - Haber
20:25 Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi - Haber
20:06 Yaşlı adam, cami tuvaletinde ölü bulundu - Haber
20:05 Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki kardeş yangında dumandan zehirlenerek öldü - Haber
19:42 Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
6.12.2019 22:11:59